Анна Семенович ответила подписчице о конкуренции в размере груди

Анна Семенович поставила на место подписчицу, которая назвала себя конкуреткой звезды из-за большого размера груди. Певица опубликовала фото в ярко-розовом плаще, надетом нам тёмно-синий бюстгалтер, показав свой знаменитый пышный бюст по всей красе.

«В этом вопросе у меня нет конкурентов», — коротко и ясно ответила Семенович дерзкой подписчице.

Недавно Анна Семенович рассказала, почему они с женихом Денисом Шреером спят в разных комнатах. Певица призналась, что таким образом она предохраняется храпа, которым грешит ее возлюбленный. При этом обоих полностью устраивает установленное правило. Благо жилплощадь, загородный дом, который арендует певица, позволяет не ютиться в одной спальне: их там несколько. Пара с удовольствием проводит время вместе по утрам, созваниваясь после пробуждения.

Напомним, несмотря на то, что Анна и Денис полностью готовы стать мужем и женой, документально они пока не могут этого сделать. Денис всё еще женат на женщине, которая проживает в Германии, а по местным законами для расторжения брака супруги должны прижить раздельно год.