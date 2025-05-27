Виктор Салтыков больше 10 лет не общается с дочерью

Звезда группы «Форум» Виктор Салтыков откровенно рассказал об отношениях с дочерью от первого брака. В беседе с «Абзацем» певец признался, что больше 10 лет не общается с Алисой — она отказывается идти на контакт.

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Виктор и Ирина Салтыковы поженились в 1987 году, у них родилась дочь. Несмотря на развод с женой, исполнитель хита «Белая ночь» поддерживал общение с Алисой, но в середине 2010-х связь между ними оборвалась. В одном из интервью артист рассказывал, причиной могла стать обида экс-супруги на какие-то его публичные высказывания. В результате девушка перестала приезжать к отцу и прекратила с ним общаться.

По словам певца, ситуация до сих пор не наладилась: он регулярно пытается связаться с наследницей, но она не идет на контакт.

«Мы с Алисой до сих пор не общаемся. Я узнаю о ее самочувствии и успехах через свою младшую дочку. Неоднократно пытался Алисе звонить, но телефон то выключен, то она не берет трубку. Возможно, она меня вообще заблокировала», — поделился Виктор Салтыков.

Экс-солист группы «Электроклуб» и его первая жена даже спустя 30 лет после развода продолжают негативно высказываться друг о друге в интервью. Ирина Салтыкова обвиняла бывшего мужа в алкоголизме, насилии и изменах. Сам Виктор Салтыков все отрицал и называл себя «безобидным».

Певец Виктор Салтыков выступил против мата в песнях

В 2012 году Алиса Салтыкова намекнула, что причиной разлада с отцом стали нелестные комментарии артиста в адрес нее и матери. При этом девушка общается с детьми Виктора Салтыкова от второго брака. Через 10 лет после скандальных заявлений звездной наследницы Ирина Салтыкова раскрыла, что дочь тепло относится к певцу и хочет наладить с ним отношения.

Ранее Виктор Салтыков рассказал, что бывшая жена предрекала ему смерть от алкоголизма.