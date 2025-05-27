Вдова Паши Техника вышла на связь после новостей о ее задержании в Таиланде

СМИ сообщили, что в Таиланде задержали Еву Карицкую — вдову рэпера Паши Техника. Поводом стали обвинения в клевете, выдвинутые руководством клиники, где ранее скончался артист.

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Позже Карицкая вышла на связь и заявила, что покинула Таиланд и находится в Дубае. По ее словам, она отказалась ехать в полицию, почувствовав подвох, и намекнула, что у клиники могут возникнуть серьезные проблемы.

— Их проверят на наличие лицензии, а также возьмут на заметку эту девушку Ангелину Б. Б. Позже покажу ее страницу, страницу Бориса и клиники, чтобы вы знали, что творят эти люди — не помогают пациентам, а убивают их, — заявила вдова Паши Техника в личном Telegram-канале.

Появились подробности задержания бывшей жены Паши Техника в Таиланде

О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. Директор музыканта Марк Яровный позже опубликовал официальное медицинское заключение о смерти рэпера, согласно которому причиной смерти стал септической шок. Как сложился жизненный путь музыканта — в материале «Вечерней Москвы».

Инициатором уголовного дела выступает клиника, которую девушка якобы обвинила в причастности к гибели знаменитости. Однако, по словам Карицкой, в этой клинике Паша Техник не лечился.