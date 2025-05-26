Жасмин рассказала, почему не расписывается на купюрах

Андрей Дуванов

Певица Жасмин рассказала, почему она не ставит автографы на купюрах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Жасмин рассказала, почему не расписывается на купюрах
© РИА Новости

После концерта в Кремле к Жасмин подошло несколько поклонников и журналистов. Раздавая всем желающим автографы, певица рассказала о том, что не подписывает купюры, потому что это плохая примета.

«На деньгах я не расписываюсь, это плохая примета. Деньги нельзя портить. Они для других нужд. На футболках (расписывалась — прим.ред.), на кепках, даже на носках, на штанах белых. Трусов не было!», — рассказала она.

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