Жасмин рассказала, почему не расписывается на купюрах

Певица Жасмин рассказала, почему она не ставит автографы на купюрах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

После концерта в Кремле к Жасмин подошло несколько поклонников и журналистов. Раздавая всем желающим автографы, певица рассказала о том, что не подписывает купюры, потому что это плохая примета.

«На деньгах я не расписываюсь, это плохая примета. Деньги нельзя портить. Они для других нужд. На футболках (расписывалась — прим.ред.), на кепках, даже на носках, на штанах белых. Трусов не было!», — рассказала она.

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