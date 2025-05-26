Илья Резник рассказал о состоянии Эдиты Пьехи

Поэт и автор песен Илья Резник рассказал о состоянии певицы Эдиты Пьехи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал Резник, в последнее время Пьеха ведет уединенный образ жизни. При этом слухи о ее плохом состоянии, по словам поэта, являются преувеличением — он заявил, что певица чувствует себя неплохо. Единственная известная ему проблема Пьехи — проблемы с ходьбой.

«Она на даче живет под Петербургом. Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», — рассказал он.

Поэт также добавил, что о состоянии Пьехи он узнает у ее дочери Илоны Броневицкой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Эдиты Пьехи есть серьезные проблемы со здоровьем.