Глеб Калюжный отправился в армию

26-летний актер Глеб Калюжный ушел в армию. Накануне состоялись проводы артиста членами семьи в домашней обстановке.

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Видео с призывного пункта публикуют ТАСС и Mash (18+).

В комментарии Калюжный отметил, что хотел бы попасть "в элитные войска", а предстоящий годовой перерыв в карьере его не пугает, так как артист надеется отдохнуть от съемок. Также Калюжный выразил твердую уверенность, что девушка его дождется.

Напомним, что дорога Глеба в армию была длинной и проблемной.

Глеб Калюжный родился в 1998 году в Москве, сниматься начал в 2015-м. На текущий момент в производстве находятся пять кинопроектов с участием исполнителя, в трех из них у Глеба главная роль.