Телеведущая Лазарева* пошутила об «ужасной» России

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвала Россию «ужасной страной». Такое ее высказывание прозвучало в интервью блогеру Максиму Кацу** (признан в РФ иностранным агентом), видео доступно на YouTube.

Лазарева* и Кац** обсуждали семью блогера и говорили о том, как он вернулся в Россию из Израиля в возрасте 17 лет.

«Расскажи, почему твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — спросила ведущая.

Далее она сказала, что пошутила.

Также в разговоре Лазарева* выразила мнение, что в РФ «все угроблено». Кац** с ней не согласился.

Татьяна Лазарева сравнила себя с уголовниками

До этого сообщалось, что у Татьяны Лазаревой* потребовали отобрать бизнес в России, а также возбудить против знаменитости второе уголовное дело за пропаганду ЛГБТ*** («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Отмечалось, что активисты движения «Сорок сороков» призвали прокуратуру Москвы проверить Лазареву* на финансирование экстремистской деятельности и на пропаганду ЛГБТ.

В феврале 2022 года Лазарева* покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева и ее дочь едва не сгорели заживо.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**признан в РФ иностранным агентом.

***«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.