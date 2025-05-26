Ангарская рассказала, сколько зарабатывала в Comedy Woman

Актриса Надежда Ангарская рассказала, что во время участия в шоу Comedy Woman зарабатывала «немного», но все равно благодарна данному проекту. Соответствующее заявление она сделала в интервью «Страстям».

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Ангарская отметила, что благодаря Comedy Woman она переехала в Москву, стала узнаваемой, а также приобрела «дергающийся глаз и бессонницу».

«Еще шоу благодарен мой психолог. Она все девять лет была обеспечена работой, каждые полгода летала в Турцию», — добавила она.

По словам актрисы, даже спустя шесть лет после закрытия Comedy Woman ее имя до сих пор ассоциируют с ним.