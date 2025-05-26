«Нужно молиться»: Киркорова не дождались в Кремле из-за болезни

Грядущий юбилей Давида Тухманова с размахом отметили в Кремле. По случаю 85-летия легендарного композитора здесь состоялся большой праздничный концерт, на котором собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Зрителей радовали Лев Лещенко, Лариса Долина, Азиза, Татьяна Буланова, Александр Малинин, Игорь Николаев и другие знаменитости. Должен был выступить в Кремле и Филипп Киркоров. Но в день концерта стало ясно: Филипп не приедет.

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Свое согласие на участие в концерте Тухманова Киркоров дал заранее. Его имя значилось в афише под вторым номером. Присутствовал Филипп и в концертной программке, которую зрители могли получить перед началом шоу. Певец должен был выйти на сцену почти в самом финале концерта: после него только Ирина Аллегрова и Лев Лещенко. Планировалось, что поп-король исполнит песню «Эти глаза напротив». Впрочем, эту композицию в исполнении Филиппа зрители так и не услышали. В Кремлевском дворце Киркорова в этот вечер не дождались.

Напомним, не так давно сообщалось, что поп-король попал в больницу из-за того, что ожоги, полученные во время концерта в Санкт-Петербурге, не заживали. Представители певца сообщили, что Киркоров взял отпуск и проходит курс лечения.

- Филипп выходил на сцену даже в самые трудные моменты своей жизни, - сказала одна из поклонниц. – Превозмогая себя, пел. Даже после ЧП в Питере, когда он едва не сгорел из-за пиротехники, продолжил концерт. Значит, сейчас ему действительно непросто, раз он не приехал. Нам нужно всем молиться за его здоровье, чтобы Филипп поскорее справился со всеми болячками и продолжил нас радовать.

Многие знаменитости в этот вечер тоже желали Киркорову здоровья.

- Я не знаю, как себя чувствует Филипп, потому что давно с ним не разговаривал, - сообщил «МК» Иосиф Пригожин. – Я ему не мешаю. Мы желаем ему только здоровья.