Агутин обратился к Анжелике Варум после слухов об изменах

26 мая Анжелика Варум отмечает день рождения — ей исполняется 56 лет. В личном блоге Леонид Агутин обратился к жене в честь праздника и сделал откровенное признание после слухов об изменах: «Я ошибался».

Известно, что недавно исполнительница хита «Зимняя вишня» уехала в США, где живет их с певцом дочь Елизавета-Мария. На прошлой неделе Анжелика Варум пропустила важное событие для супруга — премьеру его нового альбома «Н.В.Л.». Однако, как оказалось, это не отразилось на отношениях в семье, и Леонид Агутин публично поздравил жену с днем рождения, попутно поразмышляв о жизни.

«Когда я был молодым, то думал, что старикам, каковыми я считал людей примерно моего нынешнего возраста, жить уже и не так хочется. Я ошибался. Но мы постепенно входим в возрастную категорию человеков, которым все, что получается легко, красиво и с энтузиазмом, дается, как маленький подвиг. И женщинам в этом смысле, полагаю, гораздо сложнее», — высказался артист.

Леонид Агутин опубликовал в соцсети фото супруги и трогательно обратился к имениннице. Исполнитель хита «На сиреневой Луне» восхитился Анжеликой Варум и признался ей в любви.

«Я горжусь своей женой. Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью. Сегодня мы поздравляем Анжелику Варум с днем рождения! И я желаю своей жене море здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца своих родных, близких, своих преданных поклонников и, конечно, меня! Люблю», — заявил Леонид Агутин.

Напомним, пара не отрицала, что их отношения не раз претерпевали испытания и не лучшие времена. По слухам, певец изменял жене, что он сам косвенно подтвердил в недавнем интервью: «Мы живем 27 лет. За это время было всякое».

Ранее Леонид Агутин публично обратился к Анжелике Варум в годовщину отношений: «Мир рушится и восстает из пепла».