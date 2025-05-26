Лепс подал заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ»

Певец Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «дядьГРИШ». Соответствующий документ появился в базе данных Роспатента.

Заявка была подана 20 мая, заявителем является Григорий Лепсверидзе. По состоянию на 22 мая проводится формальная экспертиза.

Согласно тексту заявки, под товарным знаком «дядьГРИШ» планируется производство и выпуск видеокассет, дисков звукозаписи, кинопленок, носителей звукозаписи, мультфильмов, развлекательных передач, фильмов. Также под брендом можно будет издавать книги, проводить выставки с культурно-просветительской целью, писать сценарии, открывать гостиницы, пансионы и приюты для животных.

Сам Лепс пока никак не прокомментировал подачу заявки.