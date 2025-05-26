Скандал вокруг Сафонова: экс-жена обвиняет вратаря в сокрытии 20 млн рублей доходов

Бывшая жена вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Анастасия обвинила спортсмена в сокрытии доходов. Как сообщает Telegram-канал Shot, она утверждает, что футболист оформил одну из выплат от ФК «Краснодар» в 20 млн рублей на свою мать.

Заявление женщина сделала в зале суда — она пытается взыскать с бывшего супруга 60 млн рублей алиментов. По словам Анастасии, таким образом он хотел занизить свой доход, чтобы заплатить меньше средств на содержание дочки Майи.

Адвокаты Сафонова парировали обвинение. По их словам, 20 млн рублей сразу направили на погашение долга, что подтверждено документами.

Напомним, что пара развелась осенью 2021 года, вскоре после рождения дочки.