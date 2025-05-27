99-летний актер Дик Ван Дайк рассказал о "проклятии" долгой жизни

99-летний американский актер и сценарист Дик Ван Дайк, известный по фильмам "Ночь в музее", "Мэри Поппинс" и "Мэри Поппинс возвращается", а также сериалу "Клиника", признался, что долгая жизнь является для него своего рода проклятием, поскольку он пережил почти всех своих родных и друзей.

В беседе с журналом People актер прокомментировал недавнюю кончину своего приятеля Эдварда Аснера, озвучившего главного героя мультфильма "Вверх": "Это было бы так весело, и мы это потеряли. Я потерял много друзей".

Супруга Ван Дайка, присутствовавшая на интервью, добавила: "Он пережил всех. В этом и заключается проклятье жизни почти до 100 лет".

Как бы то ни было, актер считает, что жизнь "была к нему добра" и ему "не на что жаловаться". Ван Дайк предвкушает празднование своего 100-летия 13 декабря - по этому поводу он планирует устроить грандиозную вечеринку.