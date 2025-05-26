«Многие вещи непонятны»: Зарубина рассказала о проживающей в США дочери

Певица Ольга Зарубина рассказала, почему ее дочь Кира, рожденная от музыканта Александра Малинина, не возвращается из Соединенных Штатов. Как сообщает «МК», артистка отметила, что девушка выросла в Америке и слишком привыкла к местному образу жизни.

Зарубина напомнила, что Кира живет в США с пяти лет. Она не видела других стран, из-за чего ей будет крайне сложно адаптироваться в России.

«Для нее в России многие вещи непонятны. К тому же она по году рождения – Бык. А такие люди – консерваторы. Они привыкли сидеть на одном месте. И смена, например, места жительства для них всегда очень сложна. Они не бросаются с одного на другое место», — заявила исполнительница.

При этом Зарубина подчеркнула, что Кира очень отличается от американцев. Женщину крайне радует, что дочка смогла стать сердобольной, душевной и открытой — по мнению артистки, это заложено в ней генами.

Также певица гордится, что смогла выстроить с дочкой доверительные отношения. Они не виделись уже длительное время, однако каждый день созваниваются. Зарубина не скрывает, что очень скучает по своему ребенку, как и она по ней.