Катя Лель дала совет заболевшей Наташе Королевой

Певица Катя Лель дала своей коллеге по сцене Наташе Королевой совет насчет того, как избавиться от насморка. Способом лечения артистка поделилась в эфире телешоу «Ты не поверишь!».

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Наташа Королева призналась, что страдает от насморка, предположив, что у нее простуда или аллергия. Катя Лель сказала, что цветки гвоздики могут помочь певице. Она отметила, что всегда носит сухие бутоны в сумочке, и предложила попробовать их пососать.

— Хорошо. Есть? Давай я зайду. Давай пососем гвоздичку, — ответила своей коллеге Наташа Королева.

По словам Кати Лель, она неоднократно контактировала с пришельцами. Например, в 16 лет, как утверждает Лель, инопланетяне с созвездия Орион украли ее зубы. Вспоминая об этом опыте, она рассказывала, что увидела свечение за окном, а потом ее зубы бесследно и безболезненно исчезли. Однако взамен инопланетяне дали Лель сверхспособности. С ее слов, она может помогать людям на расстоянии и энергетически убирать боль, а также лечить заболевания прикосновениями и молитвами.

Также Катя Лель дала совет насчет того, что делать при нашествии НЛО.