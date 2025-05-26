Собчак рассказала, как мстила экс-избраннику за измену

Журналистка Ксения Собчак рассказала о своем опыте мести бывшему молодому человеку, который изменил ей с другой девушкой. Она призналась, что распространила их фотографии в прессе, чтобы опозорить его, сообщает Starhit.

По словам 43-летней Собчак, она запускала про себя «далеко не фейковый слух». Как сообщила журналистка, однажды она застала своего молодого человека с другой девушкой и решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу.

«Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: „Как ты мог меня публично опозорить?!“. С очень большим трудом я все это провернула, потому что журналистка, к которой я обратилась, побоялась влиться в чужую личную жизнь. Представляете, какие бывают порядочные журналисты», — заявила Собчак.

Также Собчак упомянула о возможном обращении к пластическому хирургу для изменения внешности, но, как сообщила телеведущая, подписчики отговаривают ее от данного принятия данного решения.

Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, у них есть сын Платон. В 2019 году она вышла за театрального режиссера Константина Богомолова, с которым у нее до сих пор крепкие отношения, несмотря на слухи об изменах. Богомолов тепло отзывается о Собчак, вспоминая, как их отношения начались с переписки и ссор.