За кулисами семейной идиллии: правда о браке Варум и Агутина

36 лет Анжелика Варум выступает на сцене, а 25 — замужем за Леонидом Агутиным. Артистка не часто обсуждает личную жизнь, но не скрывает перед журналистами — за эти годы у пары были серьезные проблемы, которые удалось преодолеть. В день 56-летия исполнительницы Starhit вспомнил историю ее семейных отношений.

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Дебютный альбом и первый брак

Мария родилась 26 мая 1969 года во Львове. Родители будущей звезды считали своим долгом дать дочери хорошее образование и не давили с выбором призвания. При этом ее отец Юрий сам учил девочку игре на инструментах и вокалу, считая, что массовое образование не способно развить ее способности так, как это сделает он.

Ездить на гастроли она начала еще школьницей, а в 19 лет Мария решила всерьез заняться артистической карьерой. Незадолго до этого она провалила поступление в Щукинское училище, из-за чего Варум отправилась в студию к отцу — получить опыт и попробовать себя в качестве бэк-вокалистки. Уже после она начала записываться сольно.

Имя Анжелика, под которым Варум известна публике, она взяла во время записи своего дебютного альбома — «Good Bye, мой мальчик». После общественность услышала альбомы «Ля-ля-фа» и «Осенний джаз», которые сделали артистку популярной. Кроме того, мечта о театре у нее все же исполнилась — в 1997 году она сыграла в спектакле «Поза эмигранта» и получила премию «Чайка».

Однако перемены происходили не только в карьере. До знакомства с Леонидом Агутиным Варум была замужем за одноклассником Максимом Никитиным. Певица дождалась мужчину после службы на флоте и вышла замуж, несмотря на то что родители были против. Максим поехал в Москву за супругой, однако на новом месте пара стала отдаляться друг от друга. Спустя восемь лет брака они окончательно разошлись.

Брак с Агутиным

Слухи о романе между Варум и Агутиным появились сразу после появления их дуэта на публике. Сотрудничество началось с песни «Королева», которую артист показал Анжелике и ее отцу. Опровержения слухов не последовало.

«Вот этот голос и то, что она такая маленькая — ее вообще не видно... Прям в сердце огромная такая мураха, меня всего осыпало, по спине побежало», — вспоминал Агутин о съемках клипа к песне.

Варум на тот момент встречалась с другим, из-за чего Агутину пришлось завоевывать певицу. Любовные отношения начались в Твери, где музыкант работал в студии. Он позвал Анжелику на совместную запись композиции «Февраль».

«Показал песню, пригласил Анжелику Варум в Тверь. Она приехала на запись, поселилась в отеле — и там все у нас началось», — признавался Леонид.

Однако поженились звезды не сразу, а лишь через год после рождения дочки Елизаветы-Марии. В начале нулевых годов жесткий гастрольный график не позволял артистам проводить много времени с девочкой. В результате Лизу отправили к отцу Варум в США, где мужчина уже жил с новой семьей. Образование она получила в Майами. Из-за редких встреч с дочерью у Варум и Агутина возникли проблемы в общении, однако со временем все стабилизировалась. Дочь артистов основала музыкальную группу Without Gravity, с которой несколько лет выступала на различных площадках в США.

Кризис в отношениях

В 2011 году музыканты чуть не расстались. Тогда они принимали участие в фестивале в Юрмале. Анжелика решила отдохнуть, а Леонид остался с друзьями. Позднее в Сети появились кадры, на которых артист целовался с некой брюнеткой. Сам Агутин утверждал, что ничего не помнил о происходящем.

«На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — говорил музыкант после.

Анжелика собрала вещи и уехала к маме, не отвечая на звонки мужа. Уже через пару дней у Агутина и Варум должен был состояться совместный концерт, из-за чего полностью прервать общение было невозможно. На сцене они пели о любви, но после мероприятия разошлись по разным номерам. Артистка пришла к супругу сама — понимала, что Леонид чувствует себя слишком виновато и не пойдет сам.

«Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя... счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — говорил Агутин.

В 2014 году от осложнений диабета умер отец Варум. Артистка отмечала, что ее младший брат тяжело переживал потерю, однако она стремилась помочь ему советом.

Слухи о неверности

Спустя семь лет поклонники снова заподозрили Леонида в измене. Стали распространяться слухи, что артист увлекся своей подопечной по шоу «Голос» Элиной Чагой. Причиной стал снимок из ресторана: на нем музыкант чрезвычайно близко наклонился к девушке. Пост на личной странице Анжелики лишь подтверждал догадки.

«Ухожу навсегда, собираю пожитки: майский вечер и первые капли дождя. Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке. Забираю свое, ухожу уходя», — писала Варум.

Однако слухи оказались слухами: Леонид и Элина опровергли приписываемый им роман, а Анжелика заявила журналистам, что брак в порядке. Певица подчеркивала, что любимая для мужчины — не та, с кем произошел «импульсивный обмен жидкостями», а та, которой он посвящает стихи.

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«Если вы все же сориентированы на семью, и вам посчастливится дожить с человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути вас ждет много сюрпризов. И не ожидайте подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, вы можете удивить себя саму», — добавляла артистка.

Пару подозревали в разладе и в последующие годы, однако каждое 15 января они напоминают о годовщине брака. При этом с 2024 года распространяются сообщения о том, что Варум переехала к дочери в США, а в России бывает изредка. В связи с этим у Агутина периодически спрашивают, не появилась ли у него любовница. В ответ он подчеркивал, что за 27 лет брака «было всякое», однако он сохранил любовь, уважение и нежность в отношениях с артисткой.