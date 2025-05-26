Принцы Уильям и Гарри остались без наследства

Покойный дядя британских принцев Уильяма и Гарри, лорд Роберт Феллоуз завещал большую часть своего миллионного состояния своей жене, ничего не оставив племянникам. Об этом сообщает журнал HELLO!.

По данным издания, основную часть из 1,5 миллиона фунтов стерлингов дядя принцев оставил своей жене, баронессе Феллоуз. Зять принцессы Дианы составил свое завещание в 2012 году. В документе также предусмотрены пожертвования нескольким учреждениям, включая церковь и хоспис.

Феллоуз, женившийся на сестре принцессы Дианы в 1978 году, начал работать у покойной королевы Елизаветы за год до этого в качестве помощника личного секретаря. В 1986 году его повысили до заместителя личного секретаря, а в 1990-м - до личного секретаря.

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Феллоуз скончался в июле 2024 года в возрасте 82 лет. Гарри и Уильям присутствовали на панихиде.