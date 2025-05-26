Принцы Уильям и Гарри остались без наследства

Мария Иванова

Покойный дядя британских принцев Уильяма и Гарри, лорд Роберт Феллоуз завещал большую часть своего миллионного состояния своей жене, ничего не оставив племянникам. Об этом сообщает журнал HELLO!.

Принцы Уильям и Гарри остались без наследства
© РИА Новости

По данным издания, основную часть из 1,5 миллиона фунтов стерлингов дядя принцев оставил своей жене, баронессе Феллоуз. Зять принцессы Дианы составил свое завещание в 2012 году. В документе также предусмотрены пожертвования нескольким учреждениям, включая церковь и хоспис.

Феллоуз, женившийся на сестре принцессы Дианы в 1978 году, начал работать у покойной королевы Елизаветы за год до этого в качестве помощника личного секретаря. В 1986 году его повысили до заместителя личного секретаря, а в 1990-м - до личного секретаря.

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Феллоуз скончался в июле 2024 года в возрасте 82 лет. Гарри и Уильям присутствовали на панихиде.

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