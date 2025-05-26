Бузова и Бородина встретились после многолетней вражды

Певица Ольга Бузова и телеведущая Ксения Бородина встретились после многолетней вражды. Как сообщает Starhit, это произошло в 8-м выпуске шоу «Сокровища императора», в котором к участникам присоединилась Бородина и Николай Сердюков.

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Пару встретили недовольством многие участники, однако больше всего присутствующие ждали реакции Бузовой. По слухам, у них давний конфликт — еще со времен «Дома-2», который в прошлом вела Бородина.

«Ты, Оля, знаешь по себе, что такое теплая гримерка, мейкап. Но мне захотелось выйти из зоны комфорта. которую дарит статус ведущей и побыть в роли участницы», — сказала Бородина певице при встрече.

Бузова решила ответить с иронией: «Ты просто по мне соскучилась, скажи честно».

Бородина после отметила, что «просто не общается» с артисткой. При этом она не ощущает какого-либо дискомфорта от того, что теперь она участница телешоу, а Бузова — его ведущая.