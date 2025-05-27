Адвокат Жорин объяснил, чем может завершиться конфликт Арбениной и Гай Германики

Режиссер Валерия Гай Германика после скандальной речи Дианы Арбениной на кинопремии обвинила певицу в клевете, а также оскорблении чести и достоинства. Адвокат Сергей Жорин в комментарии сайту «Страсти» рассказал, как часто подобные конфликты между публичными людьми доходят до суда, и какие последствия могут грозить Арбениной.

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Как отметил адвокат, в подобных судебных разбирательствах ключевое значение имеют детали: кто, что и в какой форме сказал.

«Только после внимательного анализа можно оценивать юридические перспективы. Первый шаг — стенограмма всех высказываний. Второй — лингвистическое исследование. Оно помогает понять, содержит ли высказывание порочащие сведения, является ли оно утверждением, мнением или оценочным суждением», - сказал Сергей Жорин.

По словам адвоката, если дело дойдет до суда, и Арбенина не докажет достоверность своих слов, судья может удовлетворить иск.

«Компенсации морального вреда в судебной практике обычно составляют от 30 до 100 тысяч рублей, несмотря на заявленные иски на более крупные суммы», - подчеркнул Жорин.

При этом он также отметил, что конфликты между публичными людьми очень редко в итоге доходят до суда.

«Порой, проанализировав ситуацию и правовые перспективы, оценив репутационные и информационные последствия, чаще всего принимается решение не обращаться в суд. Бывает так, что человек, который считает себя оскорбленным, на следующий день по-другому видит эту ситуацию. Могу с уверенностью сказать, что подобные конфликты крайне редко доходят до суда, но иногда доходят», - заключил Сергей Жорин.

Напомним, певица была отмечена премией за роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие». Поднявшись на сцену, Арбенина назвала проект «полным недоразумением» и сообщила, что ни разу не видела режиссера на съемочной площадке. Валерия в ответ потребовала публичного опровержения и пригрозила судом.