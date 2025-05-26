Филипп Киркоров раскрыл, когда станет папой в третий раз

Певец отреагировал на слухи об очередном отцовстве.

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Король российской эстрады Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Недавно пошли слухи, что артист готов стать папой в третий раз. Певец раскрыл, правда это или нет. В новом выпуске «Однажды» Филипп Бедросович признался, что сейчас ему не до новых наследников.

«Господи, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги. Сейчас самый сложный возраст у них — 13—14 лет», — опроверг слухи Киркоров.

При этом артист добавил, что, если встретит подходящего человека, то, «может быть, появится и третий» ребенок. Также Филипп Бедросович рассказал о своем самочувствии. Напомним, недавно исполнитель попал в больницу с ожогами, полученным во время шоу. Эта новость взволновала поклонников Киркорова, однако певец поспешил успокоить фанатов.

«Я здоров, у меня хорошие гены. Я занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни», — заверил артист.

Кроме того, Филипп Бедросович выразил желание перевезти прах матери из Болгарии, чтобы захоронить его рядом с отцом Бедросом Филипповичем. Мама артиста умерла много лет назад, когда Киркорову было всего 27.