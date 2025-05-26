Потап оправдался за жизнь за границей

Певец Потап ответил, почему живет за границей, а не на территории Украины, которую поддерживает с начала СВО. Он заявил, что считает страну своим домом, но из-за работы вынужден больше находиться в других государствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

© Passion.ru

С 2022 года Потап не выступает в России и критикует страну, в которой стал популярным. Тем не менее, на Украине его тоже не жалуют. Дело в том, что, несмотря на поддержку, артист не приезжает домой, а предпочитает проводить время в Испании. Он пояснил, что находится за границей вынужденно. По его словам, профессия артиста предполагает постоянные поездки.

«Я сейчас стал больше бывать за границей. Но я всегда жил в Украине и всегда домом была Украина, остается домом Украина. <...> Сейчас второй дом — это Барселона, второй дом — это Майами, второй дом — это Дубай, второй дом — это Рига», - рассказал Потап.

Напомним, что вместе с Потапом от России отреклась и Настя Каменских. Сейчас певица продолжает концертную деятельность за границей, при этом соглашается выступать для россиян за 5 млн рублей. За эти деньги она даже включает в свой репертуар треки на русском языке.

Ранее стало известно, что ВСУ разыскивают Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа.