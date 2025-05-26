«Господин Путин, оденьте рубашку»: пять мировых звезд, разговаривающих на русском

Некоторые всемирно известные звезды умеют говорить по-русски. Некоторые начинали учить его ради роли, другие — чтобы в оригинале читать легендарные произведения русских классических писателей, ну а третьи знали его с детства, предпочитая не забывать родной для себя язык. «Царьград» рассказал о западных артистах, которые демонстрировали свое умение говорить на русском языке.

Кейт Бекинсейл

Популярная британская актриса серьезно изучала русский язык. Она начала учить его еще в школе, а после продолжила в Оксфордском университете. Артистку неоднократно просили продемонстрировать ее умения.

Например, в 2016 году Бекинсейл посетила передачу «Вечерний Ургант». Кейт поговорила с ведущим Иваном Ургантом, много шутила и призналась — она куда лучше понимает русский язык, чем говорит на нем. Несмотря на это, она показала хороший уровень владения русским и вполне может поддержать разговор.

Отметим, что и на телешоу в Великобритании ее часто просят показать умение говорить по-русски. Например, на Late Show ее попросили озвучить заранее подготовленный текст.

«Я не дам вам свой пароль от вай-фай. Господин Путин, оденьте, пожалуйста, рубашку», — прочитала она.

Однако проверить ее навыки ведущий не смог и Бекинсейл пришлось объяснять смысл фраз. Подготовленные редакторами слова о российском лидере и вовсе озадачили журналиста.

Милла Йовович

Звезда «Пятого элемента» и «Обители зла» является одной из самых известных голливудских актрис, владеющих русским. Йовович родилась в Киеве и провела первые пять лет жизни в СССР, после чего ее семья эмигрировала в США. Однако актриса не раз подчеркивала — русская культура стала неотъемлемой частью ее личности.

Милла отмечала, что обожает русскую литературу, в том числе произведения классиков. В интервью с журналистами она не раз говорила, что пытается передать эту любовь и детям. С Фанатами она и вовсе при случае общается на русском языке — например, так она делала во время посещения Москвы в рамках промотура «Обители зла». Она провела часть пресс-конференции на русском, а услуги переводчика ей вовсе не требовались.

Элизабет Олсен

Знаменитая американская актриса, известная по роли Алой Ведьмы в «Мстителях», много лет изучала русский язык. Она мечтала читать русские классические произведения в оригинале — особенная любовь у Олсен есть к книгам Чехова.

Любовь к русскому языку однажды поставила ее в смешную ситуацию. В эфире одного из американских шоу Олсен продемонстрировала свое знание русскоязычного мата — кадры стали вирусными и распространились по социальным сетям.

Отметим, что в 2009 году Олсен побывала в Москве. Это позволило ей развить навыки, полученные в Нью-Йоркском университете — тогда она проходила обучение по обмену в Школе-студии МХАТ. Элизабет признавалась, что русский язык давался ей крайне сложно.

Дайана Крюгер

Крюгер — актриса-полиглот. Будучи немкой по происхождению, кроме родного немецкого она знает еще французский, английский и латынь. Однажды ей пришлось взяться и за русский язык — все ради роли в фильме «Тигровые отряды».

Артистка усердно зубрила фразы, а помогал ей в изучении языка роман с русским мужчиной, который помогал ей с практикой. Однако недавно Крюгер призналась, что по большому счету потерпела крах — русский оказался фонетически слишком сложным языком для произношения.