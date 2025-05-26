Мечта и жизнь: взлеты и падения Зинаиды Кириенко

Жизнь актрисы Зинаиды Кириенко полна стремительных взлётов и сильных падений. Однако удары судьбы не смогли сломить характер артистки. Как жила легенда советского кино — читайте в нашей статье.

Будущая актриса родилась в Махачкале в семье инспектора отдела кадров и трубача. Мать девочки, помимо основной работы, увлекалась верховой ездой. Об отце Зинаиды ничего неизвестно. После возвращения на Родину он был арестован по подозрению в связях с иностранными государствами, а жена не стремилась его найти. Она была влюблена в соседского парня. После того, как мужа забрали, она воссоединилась с возлюбленным.

Дочь избранницы Михаил Кириенко принял как родную. Вскоре ей сменили фамилию. От музыканта Широкова остались лишь воспоминания.

После начала войны семья переехала в небольшую станицу на Ставрополье. Деревенская жизнь означала постоянный труд. Даже маленькой Зине нашлась работа по силам. Она ухаживала за домашними животными и выполняла мелкие поручения по дому.

Позже артистка признается, что этот период жизни помог ей узнать, как живут крестьянки, и так проникновенно их играть.

Вскоре в станице открылся театральный кружок. Туда юная Зина и стала бегать по вечерам. Тогда же она решила стать артисткой. Однако семья не поддержала ее стремления. Вместо театрального Кириенко поступила в сельскохозяйственный техникум. Но и там она не забывала о мечте. Во время учёбы она посещала кружки самодеятельности. А после получения профессии четко решила, что станет актрисой.

Вскоре Кириенко подала документы во ВГИК. Девушку приняли, но без возможности получать стипендию и жить в общежитии. Зинаиде пришлось одновременно учиться и работать, чтобы оплачивать жильё.

На следующий год удача улыбнулась ей: студентке предоставили общежитие и стали выплачивать небольшую стипендию.

«Тихий Дон» и безответная любовь

Тогда же Кириенко приглянулась режиссёру Сергею Герасимову. Он помог начинающей артистке сняться в документальном фильме о правах женщин. Блестяще выполненная задача позволила Кириенко заполучить главную роль в картине «Тихий Дон».

Фильм стремительно набирал популярность. Его любили и пересматривали. Однако и слухов вокруг него было немало. К примеру, люди судачили о возможном конфликте между двумя главными актрисами — Элиной Быстрицкой и Зинаидой Кириенко. По слухам, артистки сильно враждовали, хотя на самом деле они крепко дружили на протяжении всей жизни.

© Кадр из фильма «Тихий Дон»

К моменту окончания ВГИКа Кириенко снялась уже в пяти картинах, о чем многие только мечтали.

Считая, что чувства взаимные, Зинаида призналась режиссёру в любви. Однако тот видел в ней лишь талантливую актрису, о чем честно сообщил.

Семья

Через несколько лет на съёмках в Грозном к Зинаиде подошёл высокий мужчина. Он сообщил уже ставшей популярной актрисе, что любит ее, смотрел с ней все фильмы. Молодого человека звали Валерий, он был баскетболистом.

Затем последовал период красивых ухаживаний. Тогда 27-летняя Кириенко влюбилась в избранника. Она решила познакомить его с семьёй. В ходе беседы родители артистки предложили влюблённым расписаться. Тогда и выяснилось, что Валерию всего 17 лет.

© Личный архив Зинаиды Кириенко

Для Зинаиды откровение возлюбленного стало шоком. Она проплакала несколько дней и не знала, что делать. В ситуацию вмешалась мама артистки. Женщина предложила дождаться совершеннолетия юноши, закрыть глаза на слухи и предрассудки и построить с ним семью. Выданная замуж за нелюбимого мать не хотела такой же судьбы для дочери.

Взлёты и падения

Вскоре Зинаида и Валерий поженились. В браке на свет появилось двое сыновей — Максим и Тимур. Воспитание наследников и быт полностью легли на плечи Валерия. Жена в это время снималась в кино и получала внушительные гонорары. Несмотря на это, в семье царили любовь и уважение. Зинаида знала, что такое домашний труд, и с гордостью наблюдала, как муж со всем справляется.

Однако вскоре в карьере Кириенко случился перелом. В артистку влюбился чиновник из Госкино Владимир Баскаков. После того, как кинозвезда отказала ему, он надолго закрыл ей путь к съёмкам.

Чтобы справиться с неудачами, Зинаида начала шить и вязать. Платья и свитера муж помогал продавать на рынке. Денег семье хватало, но артистка продолжала мечтать о возвращении в кино.

К съёмкам Зинаида Кириенко смогла вернуться лишь в середине 90-х. Она сыграла в картине «Любить по-русски — 2». Сыновья не пошли по ее стопам. Старший стал лингвистом, а младший — искусствоведом. Вскоре супруг артистки открыл свой бизнес по продаже мороженого и детского питания, и сыновья перешли работать к нему.

Трагедия

После 44 лет совместной жизни Валерий ушёл из жизни. Зинаида очень тосковала по мужу, часто ходила на его могилу и в храм. Поддерживали ее дети и внуки.

Часами она могла говорить с давней подругой Элиной Быстрицкой. Артистка поддерживала ее и не позволяла упасть духом.

В феврале 2022 года не стало и Зинаиды Кириенко.

Ее жизнь может стать примером для многих. Актриса показала, как важно не отказываться от мечты и слушать свое сердце.