Появились подробности задержания бывшей жены Паши Техника в Таиланде

Инициатором задержания вдовы рэпера Паши Техника Евы Карицкой в Таиланде стала клиника, "якобы причастная к гибели Техника".

По данным Baza, "накануне Ева получила сообщение от тайского юриста о том, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету в отношении одной из клиник Таиланда". Причем, как пишет канал, "по словам знакомых Евы, ни она, ни Паша Техник в этой клинике не лечились и ничего не писали о ней в соцсетях".

25 мая стало известно о возбуждении дела, 26-го Карицкую задержали, по информации ресурса.

"Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала", - утверждает Ева в беседе с каналом.

Известно, что в Таиланде сейчас остается и сын Паши и Евы. Техник и Ева были женаты в 2015-2023 гг., после развода экс-супруги смогли сохранить теплые отношения.