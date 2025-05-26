Выяснилось, что карьеру Бритни Спирс мог сломать Пи Дидди

Пи Дидди в очередной раз «взорвал» Интернет. На этот раз интернет-сообщество выдвигает гипотезу, что урон карьере Бритни Спирс мог нанести не только Джастин Тимберлейк.

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В рамках судебного разбирательства, связанного с рэпером, всплыла деталь: поп-дива присутствовала на афтепати в Hard Rock Hotel & Casino 7 сентября 2007 года. Кадры с этого злополучного вечера у Дидди опубликованы в издании Page Six. На снимках фигурирует Бритни, а также Пэрис Хилтон, 50 Cent и другие селебрити. Гулянка продолжалась до самого утра, и, со слов очевидцев, Бритни была в невменяемом состоянии.

Это произошло за два дня до её скандального выступления с треком Gimme More на церемонии MTV Video Music Awards, пишет The International News. Шоу, задуманное как триумфальное возвращение, было признано худшим в истории карьеры артистки. В автобиографии 43-летняя Спирс призналась, что «в ночь накануне шоу не спала» и пережила острый приступ паники перед выходом на сцену.

Теперь пользователи связывают её состояние с влиянием Дидди. В сети распространяются версии, что рэпер мог намеренно накачать звезду алкоголем и психоактивными веществами перед ответственными съёмками. Кроме того, высказываются предположения о его возможной причастности к установлению опеки над певицей в последующие годы.