Анна Asti рассказала о своем рационе на фоне слухов об РПП

Певица Анна Asti заявила, что иногда пропускает полноценный завтрак на фоне слухов о том, что у нее расстройство пищевого поведения. Слова артистки приводит «Пятый канал».

«На завтрак я всегда съедаю либо одно яйцо всмятку, либо два и гречневые хлопья. Это мой стандартный завтрак. Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю, еще там что-то, но яйцо всмятку обязательно съедаю. Это почти кето-завтрак», — сказала поп-исполнительница.

Анна Asti также отметила, что пьет кофе с апельсиновым соком.

До этого поклонники знаменитости заметили, что за последнее время она сильно изменилась. Некоторые предложили, что артистка может страдать от расстройства пищевого поведения. При этом сама поп-исполнительница опровергла сплетни.

В феврале издание Super.ru со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Анна Asti рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. Согласно информации СМИ, знаменитости стали жить по-отдельности в декабре 2024 года. Причина разлада в их отношениях неизвестна. При этом, отмечали источники Super.ru, Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, несмотря на расставание.

Накануне Анна Asti призналась, что осталась без друзей на фоне слухов о разводе с мужем.