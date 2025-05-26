«Колбасный король» Агурбаш рассказал, как последняя жена разрушила его империю

Эльвира, третья официальная жена бывшего «колбасного короля» Николая Агурбаша, стала виновницей банкротства предпринимателя. Об этом заявил сам олигарх и близкие бизнесмена в беседе с журналистами НТВ для передачи «Новые русские сенсации».

Эльвира появилась в жизни Николая, когда он еще состоял в отношениях с Ольгой Поминовой. Первая жена «колбасного короля» Ольга Агурбаш считает, что Эльвира воспользовалась нестабильным эмоциональным состоянием экс-супруга.

«Они поженились при очень трагических обстоятельствах. Дело в том, что у меня умер папа, а мой папа был для Николая Георгиевича, старшим другом, где-то учителем. И вот представьте, умирает папа, на следующий день у Николая Георгиевича роспись. Когда человек в таком состоянии, на него уже легче влиять», — сказала она.

По словам Агурбаша, Эльвира сама предложила ему пожениться — торжество состоялось спустя три месяца после знакомства. Однако новая супруга оградила Николая от близких: она не давала ему общаться даже с внуками, которые проживали с мужчиной на одной территории. Позднее Эльвира взяла на себя и управление бизнесом мужа — эти действия в конечном счете привели к банкротству. При этом женщина не позволяла ей помешать, в том числе уволив из компании сопротивлявшуюся ей старшую дочь Агурбаша.

Первая жена Ольга до сих пор поддерживает обанкротившегося экс-супруга. Женщина отметила, что он сделал для нее очень много, из-за чего она не может отвернуться от него и перестать помогать. Сам Агурбаш не исключает, что может вернуться к первой супруге — по мнению предпринимателя, она заслуживает колоссального внимания и благодарности с его стороны.