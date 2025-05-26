Экс-супруга Паши Техника перестала выходить на связь

Накануне Ева Карицкая (она же Карина Мельничук) сообщила, что на неё заводят уголовное дело за клевету на наркологическую клинику, лечение в которой, по её словам, привело к смерти её бывшего мужа Паши Техника. Уже этим утром она не вышла на связь, о чём сообщает Telegram-канал «Проект Выжившие».

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На данный момент Ева находится в Таиланде — там же и её сын от Техника. По данным Telegram-канала, сегодня её вызвали в отделение, и, как утверждают близкие, с тех пор от неё нет никаких вестей. Есть подозрения, что Карицкая задержана.

Та самая клиника, как уточняется, принадлежит россиянам.

Ранее Super стало известно, сколько и на чём зарабатывает экс-супруга Паши Техника после его смерти. Подробности читайте здесь.