«Страдал и мучился»: Юрий Батурин признался, что думал о разводе

Актер Юрий Батурин признался, что неоднократно думал о разводе со своей женой Ириной в первые 10 лет брака. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Артист познакомился с женщиной в ресторане — еще до того, как стал знаменитым. Батурин работал там барменом, а Ирина участвовала в показе мод. Она подошла к нему и призналась, что разлила сок на дорогой бильярдный стол. Актер отметил, что это была «катастрофа», однако модели он сказал, что проблем нет. Она дала свой номер, чтобы Юрий мог связаться с ней при необходимости оплатить ущерб.

«Я на нее посмотрел, меня прорубило. Все было, как описывают в книжках про любовь с первого взгляда. Я так страдал и мучился: "Она модель, известная. Я — какой-то барменишка, актеришка без театра". Позвонил, Ира говорит: "Деньги нужны?" Отвечаю ей: "Нет, вопрос решен, закрыт, проблем нет". Она удивилась: "Что я вам должна?" Я говорю: "Свидание одно"», — рассказал Батурин.

Уже на третьем свидании Юрий предложил Ирине свои руку и сердце. С тех пор они 28 лет в браке. При этом артист признается, что первые 10 лет совместного быта были сложными.

«Я вспыльчивый, но быстро остывающий. Потом бывают моменты, когда стыдно смотреть человеку в глаза. Понимаешь, что психанул, идиот. Сейчас-то постарше стал, все в шутку перевожу. А в молодости, первые 10 лет, турецкие сериалы — ничто, по сравнению с тем, что у нас творилось», — сказал он.

Родные Ирины не сразу тепло отнеслись к будущему мужу дочери. Батурин отметил, что тогда у него ничего не было за душой, а теща ему так и сказала: «Зять, нечего взять».