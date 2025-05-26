Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

Уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

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«Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом», — сказала она. По мнению Симоньян, «уехавшие вернуться уже не смогут».

Ранее в Минюсте заявили, что большинство физлиц, признанных в России иноагентами, покинули страну. По данным замминистра юстиции Олега Свириденко, за границу уехали более 250 иноагентов из 579. При этом он подчеркнул, что их нахождение в других странах не мешает привлечению к уголовной и административной ответственности.