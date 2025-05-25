Резник рассказал о состоянии здоровья Эдиты Пьехи

Эдита Станиславовна отошла от дел - не ходит на мероприятия, не выступает перед любимой публикой, не появляется на шоу. Творческую жизнь легендарная артистка вела более 60 лет. Достигнув преклонного возраста, звезда решила пожить в тишине и спокойствии.

Как сообщил Резник, сейчас пожилая женщина проживает у себя на даче под Санкт-Петербургом. Несмотря на то, что СМИ пишут о страшных диагнозах легенды СССР, в целом 87-летняя певица чувствует себя хорошо. Конечно, с поправкой на возраст, пишет СтарХит.

«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у нее все хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», — объяснил поэт-песенник

Недавно Эдита Станиславовна получила долгожданную награду и стала «Почетным жителем Санкт-Петербурга». Правда, из-за плохого самочувствия певица не смогла приехать на церемонию награждения.

Эдита Пьеха не комментирует происходящие в стране события, однако ее дочь певица Илона Броневицкая в эфире канала «Россия 1» заявляла, что мама поддерживает действия властей РФ.

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — отмечала Броневицкая.

/