Адвокат подтвердил наличие сложностей при разводе жениха Семенович

Развод бизнесмена Дениса Шреера может затянуться до трех лет, считает адвокат Сергей Жорин. По его словам, главная причина — сложные юридические процессы в Германии. Более того, В отдельных случаях суд может обязать трудоспособного мужа продолжать содержать супругу после развода, если она ранее не работала, пишет издание Рassion.ru.

Если у Шреера есть российское гражданство, то возможен альтернативный вариант: оформить развод через суд в России, а затем легализовать это решение в Германии. Но адвокат не располагает информацией, реально ли это сделать в данном конкретном случае.

Так что Анне и Денису придется еще некоторое время подождать с бракосочетанием.

Между тем, ранее стало известно, что Денис, который ранее позиционировал себя как бизнесмен, ушел от дел.