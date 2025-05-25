Спирс сделала попытку оправдаться за дебош в самолете

Бритни Спирс накануне едва не попала под арест – скандальная звезда курила в салоне самолета во время перелета, а также крепко выпила и шумела.

Теперь певица решила извиниться перед экипажем лайнера и пассажирами. Извинение выглядит несколько путаным. Так, для начала Бритни отметила, что вся эта история кажется ей достаточно забавной, пишет издание ok-magazine.

В микроблоге звезда написала:

«Мой друг сунул сигарету мне в рот и поджег, и я подумала: «О, так это самолет, в котором можно курить! Я приношу свои извинения всем, кого обидела, но стюардессы всегда следят за тем, чтобы я сидела в самом дальнем конце салона».

Распитие алкоголя Спирс также не отрицала.

«Первый раз, когда я пила водку! Клянусь, я ощущала такую ясность сознания А потом в аэропорту увидела полицейских. Я подумала, что официальные лица приветствуют меня в знак поддержки: "Вау, я чувствую себя особенной. Я никогда не была в международном аэропорту. Я что — знаменитость или типа того? Оказалось, стюардесса вызвала полицию, потому что я закурила сигарету! Она невзлюбила меня с того момента, как я села в самолет», - сообщила Бритни.

Интернет-пользователи высказались по поводу инцидента. Одни отметили, что Бритни пора вести более закрытый образ жизни, другие же написали, что претензии к звезде необоснованны.