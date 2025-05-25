Малахов прокомментировал заявление Тимати о волшебной «воде с фтором»

В социальных сетях Тимати появился видеоролик, где еще совсем юный рэпер демонстрирует белоснежную улыбку. Тимати рассказывает, что у него такие красивые зубы из-за «воды с фтором», которая якобы лилась из водопроводных кранов квартир в районе Проспекта Мира в Москве.

Андрей Малахов в микроблоге прокомментировал эту историю. Он написал, что в этом месте необходимо срочно открыть стоматологическую клинику. Он предложит эту идею основателю сети столичных медучреждений Альбине Донцовой, пишет издание Рassion.ru.

«Тимур, хочу знать точный адрес этого дома на Проспекте Мира — предложу Альбине Донцовой открыть там стоматологию!» — заявил Андрей.

Ранее телеведущий Андрей Малахов подарил Филиппу Киркорову на день рождения два вязаных букета от люксового бренда Bottega Veneta стоимостью полтора миллиона рублей. За такие траты общественность раскритиковала в пух и прах обеих звезд.