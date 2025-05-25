Клава Кока показала свои фотографии в новом образе

Клава Кока стала брюнеткой. Свои снимки с черными волосами она опубликовала в микроблоге. Артистка запечатлена в гримерке с черным париком по плечи.

Звезда поинтересовалась у подписчиков, насколько ей идет новый образ, пишут News.ru

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Ранее Клава Кока вспомнила на музыкальном подкасте «Неформат», что боялась за жизнь своих танцоров во время одного из корпоративов. По словам Коки, ей вместе с командой пришлось за 20 минут менять репертуар и костюмы, поскольку публика могла счесть заранее заготовленную артисткой программу чересчур откровенной.