Клава Кока показала свои фотографии в новом образе
Клава Кока стала брюнеткой. Свои снимки с черными волосами она опубликовала в микроблоге. Артистка запечатлена в гримерке с черным париком по плечи.
Звезда поинтересовалась у подписчиков, насколько ей идет новый образ, пишут News.ru
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Ранее Клава Кока вспомнила на музыкальном подкасте «Неформат», что боялась за жизнь своих танцоров во время одного из корпоративов. По словам Коки, ей вместе с командой пришлось за 20 минут менять репертуар и костюмы, поскольку публика могла счесть заранее заготовленную артисткой программу чересчур откровенной.
«Однажды я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины и не было ни одной девушки. Я приезжаю со своей подтанцовкой, которая танцует в жанре Vogue - на нас какие-то сетки и движения… Парни в тот момент переживали за свою жизнь», - призналась певица.