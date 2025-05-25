Киркоров решил перезахоронить мать

Филипп Киркоров продолжает приходить в себя после потери отца. В разговоре с журналистами программы «Однажды... » на НТВ певец признался, что далеко не сразу осознал утрату. По словам артиста, это произошло на 40-й день смерти Бедроса Киркорова, как раз, когда Филипп вернулся к концертам. К счастью, его поддерживало последнее наставление отца.

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«Да, мне до сих пор тяжело. Пусто вокруг стало. Я никогда об этом не думал, но я остался один, совсем один», — признался 58-летний певец.

Он также рассказал, что принял решение перезахоронить скончавшуюся 31 год назад маму в Москве на Троекуровском кладбище. Пока её останки покоятся на одном из кладбищ Софии рядом с могилами её родственников.