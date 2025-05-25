Ксения Собчак сообщила, что пообедала с Анжелиной Джоли на Каннском кинофестивале-2025.

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Также она отметила, что поделилась, что поздравила Кирилла Серебренникова с орденом Почетного французского легиона и «проболтала» с ним до ночи о европейском театральном искусстве.Об этом она написала в Telegram-канале.

Ксения отметила, что период Каннского фестиваля является ее любимым временем в мае. В этом году мероприятие длилось с 13 по 24 мая. Причем, по словам журналистки, общий фон фестиваля изменился.

«Политика, повестка — везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества — увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление», — сообщила Собчак.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла покупателей трендовых брелоков Лабубу в виде монстров.

Ксения Собчак рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку-монстра Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Журналистка призналась, что осталась недовольна презентом.