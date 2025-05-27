Покорившая Эверест Боня заявила, что Каннский кинофестиваль — не ее уровень

Виктория Боня, покоряющая вершины одну за другой, заявила, что Каннский кинофестиваль — отныне не её уровень. В прошлом экс-участница «Дома-2» была постоянной гостьей на красной дорожке мероприятия. Однако с тех пор, как Вика увлеклась восхождениями, круг её интересов заметно изменился.

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«Сейчас смотрю на Каннский — как-то это всё кажется… Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое, и совсем не хочется там быть», — высказалась она в личном блоге.

Напомним, не так давно теледива покорила Эверест, а уже спустя считанные дни сообщила, что готовится к новой вершине. Уже в июле 2026 года Боня намерена покорить гору Чокори в Пакистане — вторую по высоте и самую опасную по сложности восхождения.