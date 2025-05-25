Шура едва не погиб из-за уколов для похудения

Александр Медведев признался в шоу «Секрет на миллион», что, поддавшись всеобщему порыву, решил постройнеть при помощи препарата для диабетиков.

И из-за ошибки едва не погиб. Шура во время первого приема вколол себе слишком большую дозу, которая рассчитана на месяц использования, сообщает gazeta.ru.

«Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!» — сказал певец.

Однако, восстановив здоровье, Шура не отказался от идеи похудения Он уже на протяжении пяти месяцев использует «модные уколы».

Инъекции полностью отбивают аппетит. После введенного препарата певец не мог употреблять даже жидкое детское питание.

Александр Медведев 25 лет не встречался и не общался с мамой, говорит, разлад произошел из-за молодого человека, которого она выбрала, но который не понравился начинающему тогда артисту. И ему, и его маме было безумно тяжело от обоюдного молчания.