Пугачева обратилась к Орбакайте после слов дочери Киркорова

Уехавшая из России Алла Пугачева публично обратилась к старшей дочери Кристине Орбакайте. Исполнительница хита «Мадам Брошкина» редко видится с наследницей, так как в 2022 году все члены семьи разъехались по разным странам.

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25 мая Орбакайте исполнилось 54 года. В настоящее время артистка находится в Эстонии, где у нее запланирован сольный концерт, поэтому Пугачева решила поздравить дочь в социальных сетях.

«Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения», - разоткровенничалась певица.

В последнее в звездном семействе случилась череда скандалов. После выступления в Таллине Орбакайте должна была отправиться в соседнюю Латвию, однако власти республики запретили ей въезд.

Кроме того, дочь Филиппа Киркорова внезапно заявила, что у двойняшек Пугачевой не было детства, так как их заставляют часами стоять у рояля. Кроме того, Алла-Виктория призналась, что испытывает неприязнь и к самой Пугачевой. Девочка напомнила, что семейство иноагентов никого не интересует.

Ранее Кристина Орбакайте встала на колени перед Пугачевой на концерте в Лимасоле во время исполнения песни «Алла будет петь».