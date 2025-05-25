Захарова: поступку грузинского певца, осквернившего флаг РФ, будет дана оценка

Поступком грузинского певца Эркеле Гецадзе, который осквернил российский флаг на концерте, займутся правоохранительные органы РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова подчеркнула, что "флаг останется флагом", несмотря на то, "какой бы псих что бы с ним ни вытворял". По ее словам, этот поступок не останется без внимания и оценки российских правоохранителей. "Лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку", — написала Захарова. Дипломат добавила, что многие достойные грузины гордятся флагом России, и привела в пример архитектора Зураба Церетели и артиста балета Николая Цискаридзе. Она также напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом. До этого сообщалось, что грузинский певец Эркеле Гецадзе осквернил российский триколор в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air. На опубликованной в сети видеозаписи видно, что музыкант сначала бросил флаг на пол, а затем положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него. При этом известно, что Гецадзе размещает свои композиции на российских музыкальных площадках для российских слушателей.