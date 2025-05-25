Пригожин признался, что устал от постоянных просьб и жалоб родственников

В первой семье Иосифа Пригожина вновь неприятности. Его бывшая супруга, двое взрослых детей и маленький внук были выставлены на улицу из съемного коттеджа. Владелица дома решила продать свою недвижимость.

Дочь продюсера, Даная, заявила, что ее семья должна была жить в коттедже до августа этого года. Даная объяснила журналистам, что что хотела бы взять ипотеку и купить собственный особняк, но банки не дают ей нужную сумму, а звездный отец не помогает в решении вопроса, пишет СтарХит.

«Люди сняли дом, кто-то что-то продал, ну так вы возьмите другой дом снимите и пойдите. Что вы жалуетесь? Я же их никуда не выгонял. Меня раздражает, что они все время жалуются. А это все летит на меня осколками. Ну я же не буду с соской все время ходить. Я им оставил несколько квартир, землю, дачу. Вот пожалуйста пользуйтесь», — отреагировал на ситуацию Иосиф.

При этом первая семья Пригожина давно лишилась почти всего, что было им предоставлено, причем часть денег отдали мошенникам.

36-летнему сыну Дмитрию и 28-летней дочери Данае продюсер ставит в пример свою дочь от гражданского брака Лизу.

Сейчас девушка живет в Америке. Со слов отца, она работает с 15 лет, а также прекрасно отучилась в вузе. Она зарабатывает на жизнь SMM-менеджментом и снимает фильмы.

Ранее Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, рассказали, что решили построить дом мечты с нуля после нескольких лет неудачных поисков.