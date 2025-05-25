Невеста Лепса ответила своему обидчику

Недавно в эфире ТНТ стартовало шоу «Мастер игры» с участием 19-летней Авроры Кибы. Дебют девушки на телевидении был отмечен скандалом. На Аврору обрушилась критика, пишут 7days.

Даниил Вахрушев резко высказался об Авроре.

«Она — дура!» — заявил актер.

По прошествии некоторого времени Аврора решила все же ответить обидчику.

«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!»— написала она в микроблоге.

Григорий Лепс пока никак не комментировал ситуацию.

Аврора стала известной, когда начала встречаться с Лепсом. Общественность шокировала огромная разница в их возрасте — певец старше Кибы на 43 года. Впрочем, не все верят в правдивость этого романа — не исключено, что оба просто пиарятся за счет друг друга.