Невеста Лепса ответила своему обидчику
Недавно в эфире ТНТ стартовало шоу «Мастер игры» с участием 19-летней Авроры Кибы. Дебют девушки на телевидении был отмечен скандалом. На Аврору обрушилась критика, пишут 7days.
Даниил Вахрушев резко высказался об Авроре.
«Она — дура!» — заявил актер.
По прошествии некоторого времени Аврора решила все же ответить обидчику.
«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!»— написала она в микроблоге.
Григорий Лепс пока никак не комментировал ситуацию.
Аврора стала известной, когда начала встречаться с Лепсом. Общественность шокировала огромная разница в их возрасте — певец старше Кибы на 43 года. Впрочем, не все верят в правдивость этого романа — не исключено, что оба просто пиарятся за счет друг друга.