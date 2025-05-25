Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. Певица сейчас в Эстонии. Заслуженная артистка России планирует дать концерт в Таллине, пишет издание thevoicemag.

Алла Пугачева опубликовала «парадный» снимок Кристины, обработанный в фоторедакторе, и подписала фото.

«Какое счастье, что ты у меня есть. С днем рождения!»

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Народная артистка СССР уже четвертый год живет с семьей в эмиграции. В начале мая Алла Борисовна вместе с младшими детьми появилась на концерте Орбакайте в Лимасоле. Когда концерт закончился, Пугачева подошла к сцене, а Кристина опустилась перед мамой на колени.

Примадонна взяла у старшей дочери микрофон и заявила: «Кристина будет петь!».

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После того как Кристине Орбакайте этой весной отказали во въезде в Латвию, поклонники и местные жители гадали, приедет ли ее мать Алла Пугачева в Юрмалу этим летом. Несмотря на возможные обиды на латвийские власти, по данным источников, певица уже забронировала жилье на летние месяцы. Причиной визита называют не только комфортный климат, но и возможность заработать на частных концертах.