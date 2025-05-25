Сергей Соседов в день рождения остался без подарков

Московский Комсомолец

Сергей Соседов отметил день рождения. Музыкальному критику исполнилось 57 лет. Никаких торжеств по случаю праздника Соседов решил не устраивать. Об этом он рассказал корреспондентам «МК». 

Сергей Соседов в день рождения остался без подарков
© Московский Комсомолец

- Я не люблю отмечать дни рождения: уже давно их не праздную, - делится Сергей. – Мне неинтересно. Дни рождения отмечаются где-то до 30 лет, а потом все повторяется. Как и Новый год: в детстве ты его ждешь, а потом относишься спокойно. В этом году я тоже не отмечал и никого не собирал. Мне не до того было. Накануне была съемка, я приехал домой в половине второго ночи.

Сергей говорит, что в день рождения остался без подарков. Из-за того, что праздник решил не отмечать, презентов звезде «Суперстара» пока никто не вручил. 

- Мне никто ничего не дарил, потому что я не отмечал, - объясняет музыкальный критик. – Мама в этот раз тоже ничего не подарила. Она мне обычно покупает красивые рубашки. А в этот раз нет. И я ей букет цветов не купил, хотя обычно это делаю. Честно говоря, вспомнил о том, что у меня день рождения ночью, когда вернулся домой со съемки. Мне стали поступать первые поздравления. Я как раз увидел их, уже будучи дома.

Сергей говорит: поздравлений было так много, что он даже не успел на них ответить.

- Звонков было очень много: звонил то один, то другой, - объясняет музыкальный критик. – А сколько поздравлений прислали в социальные сети! Я их еще даже не успел прочитать до конца.

К слову, на цифры в паспорте Сергей внимания старается не обращать. 

- Возврат чувствуется, конечно, - не скрывает Сергей. – Не 18 уже.
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Сергей Соседов