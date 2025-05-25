Сергей Соседов в день рождения остался без подарков

Сергей Соседов отметил день рождения. Музыкальному критику исполнилось 57 лет. Никаких торжеств по случаю праздника Соседов решил не устраивать. Об этом он рассказал корреспондентам «МК».

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- Я не люблю отмечать дни рождения: уже давно их не праздную, - делится Сергей. – Мне неинтересно. Дни рождения отмечаются где-то до 30 лет, а потом все повторяется. Как и Новый год: в детстве ты его ждешь, а потом относишься спокойно. В этом году я тоже не отмечал и никого не собирал. Мне не до того было. Накануне была съемка, я приехал домой в половине второго ночи.

Сергей говорит, что в день рождения остался без подарков. Из-за того, что праздник решил не отмечать, презентов звезде «Суперстара» пока никто не вручил.

- Мне никто ничего не дарил, потому что я не отмечал, - объясняет музыкальный критик. – Мама в этот раз тоже ничего не подарила. Она мне обычно покупает красивые рубашки. А в этот раз нет. И я ей букет цветов не купил, хотя обычно это делаю. Честно говоря, вспомнил о том, что у меня день рождения ночью, когда вернулся домой со съемки. Мне стали поступать первые поздравления. Я как раз увидел их, уже будучи дома.

Сергей говорит: поздравлений было так много, что он даже не успел на них ответить.

- Звонков было очень много: звонил то один, то другой, - объясняет музыкальный критик. – А сколько поздравлений прислали в социальные сети! Я их еще даже не успел прочитать до конца.

К слову, на цифры в паспорте Сергей внимания старается не обращать.