Собчак высмеяла покупателей трендовых Лабубу: «Уровень инфантильности»
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла покупателей трендовых брелоков Лабубу в виде монстров. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Ксения Собчак рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку-монстра Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Журналистка призналась, что осталась недовольна презентом. Телеведущая раскритиковала людей, которые покупают трендовые аксессуары.
«Вдумайтесь, насколько мы все стали инфантильными, что теткам за сорок дарят это с убеждением, что это сейчас самая модная ерунда. Даже если вам тридцать, это уровень инфантильности просто», — высказалась звезда.
На днях консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер и автор Telegram-канала «Надо было вчера» Анастасия Семенова объяснила «Газете.Ru» популярность Лабубу.
«Тренд с этими игрушками — концентрация механик воздействия на потребителей. В основе — «слепые боксы» с элементом неожиданности: не знаешь, какая игрушка достанется, появляется азарт охоты. Базовый собирательный инстинкт, заложенный еще киндер-сюрпризом, активируется сразу после фразы «Я куплю только одного». А визуальный образ, будем честно, идеальный: узнаваемый, запоминающийся, одновременно милый и слегка дерзкий благодаря хитрой улыбке и торчащим зубам. Лабубу органично влился в тренд на сумочные аксессуары и детскую эстетику у взрослых», — рассказала эксперт.