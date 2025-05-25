Собчак высмеяла покупателей трендовых Лабубу: «Уровень инфантильности»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла покупателей трендовых брелоков Лабубу в виде монстров. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку-монстра Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Журналистка призналась, что осталась недовольна презентом. Телеведущая раскритиковала людей, которые покупают трендовые аксессуары.

«Вдумайтесь, насколько мы все стали инфантильными, что теткам за сорок дарят это с убеждением, что это сейчас самая модная ерунда. Даже если вам тридцать, это уровень инфантильности просто», — высказалась звезда.

На днях консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер и автор Telegram-канала «Надо было вчера» Анастасия Семенова объяснила «Газете.Ru» популярность Лабубу.