Дайнеко прокомментировала женитьбу Воробьева

Новость о свадьбе Алексея Воробьева и оперной певицы Аиды Гарифуллиной стала неожиданностью для светской тусовки. Певец ранее называл себя закоренелым холостяком.

Виктория Дайнеко, бывшая возлюбленная Воробьева, поздравила его с бракосочетанием в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Совет да любовь. Я рада, когда у людей все хорошо», - сказала певица.

Виктория и Алексей одно время встречались, но вскоре расстались. Воробьев отправился в Америку, чтобы продолжить там музыкальную карьеру. Виктория мечтала уехать вместе с ним, но у нее был жесткий контракт на работу в России, информирует «Комсомольская Правда».

После расставания с Воробьевым певица вышла замуж музыканта Дмитрия Клеймана. Они были вместе с 2015 по 2017 годы, в браке у них родилась дочь.

Недавно Виктория вновь вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Беркели Овезов.

37-летний актер связал себя узами брака с известной оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Девушке 37 лет. Она родилась в семье дирижёра Ляйли Гарифуллиной и бизнесмена Эмиля Гарифуллина.

В 2007 году Аида поступила в Нюрнбергскую высшую школу музыки. В 2012 году Гарифуллина выступала в «Арена ди Верона» в Италии, где познакомилась с Пласидо Доминго, в 2013-м дебютировала на сцене Мариинского театра и впервые спела дуэтом с Андреа Бочелли, а в 2020-м была признана заслуженной артисткой России.