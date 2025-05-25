Брат Милохина начал продавать голые фото

Брат блогера Дани Милохина Илья начал продавать фото со своим обнаженным телом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Милохин оценивает свои нюдсы от двух до семи тысяч рублей.

Известно, что Илья работал сексологом. Он проводил консультации за 8 тысяч рублей. Как отмечал SHOT, брат блогера называет себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Помимо консультаций по сексу, он делает астрологические расклады.

16 сентября 2024 года приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал Telegram-каналу SHOT, что в ночь на 15 сентября неизвестные попытались сжечь его дом. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Тюленев также рассказал, что нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.

После инцидента приемная семья Милохина уехала из России. Тюленев не раскрывает место проживания в целях безопасности. Мужчина трудится на двух работах, чтобы прокормить родных и платить за аренду.