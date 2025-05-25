Брат Милохина начал продавать голые фото

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Брат блогера Дани Милохина Илья начал продавать фото со своим обнаженным телом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Брат Милохина начал продавать голые фото
© РИА Новости

Как отмечает издание, Милохин оценивает свои нюдсы от двух до семи тысяч рублей.

Известно, что Илья работал сексологом. Он проводил консультации за 8 тысяч рублей. Как отмечал SHOT, брат блогера называет себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Помимо консультаций по сексу, он делает астрологические расклады.

16 сентября 2024 года приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал Telegram-каналу SHOT, что в ночь на 15 сентября неизвестные попытались сжечь его дом. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Тюленев также рассказал, что нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.

После инцидента приемная семья Милохина уехала из России. Тюленев не раскрывает место проживания в целях безопасности. Мужчина трудится на двух работах, чтобы прокормить родных и платить за аренду.

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