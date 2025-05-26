Резник высказался про личную жизнь Пьехи

Эдита Пьеха была замужем трижды. В первый раз она сочеталась браком с композитором Александром Броневицким. От него она родила единственную дочь Илону. После развода артистка вышла замуж за полковника Геннадия Шестакова. А третьим мужем певицы стал сотрудник администрации президента России Владимир Поляков.

Интересно, что ни одного из мужей Эдиты Пьехи сейчас нет в живых. Сама же артистка в этом году отметит 88-летие. О личной жизни певицы рассказал поэт Илья Резник. Он когда-то активно сотрудничал с ее первым мужем. И поэт же был свидетелем того, как Пьеха и Броневицкий переживали расставание.

"Когда у Шуры случился надлом, они разошлись. Он мне потом говорил: "Илья, у меня огромная яма на сердце". Шура рано ушел. Мы потом и с Эдитой разговаривали на эту тему. "Я так жалею, что мы с Шурой разошлись", - сказала мне она. Потом два мужа у нее были никчемные абсолютно", - заявил Резник "МК".

Поэт поддерживает общение с дочерью Эдиты Пьехи. С ее слов он знает, что артистка живет на даче под Санкт-Петербургом. На здоровье певица не жалуется, но "плохо ходит".